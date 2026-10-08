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Ladendiebe am Hauptbahnhof wiedererkannt

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Hauptbahnhof Wien
© Getty
Da staunte ein Wiener Geschäftsmann nicht schlecht, als er am Hauptbahnhof zufällig auf zwei Gestalten traf - die im Geschäft seiner Frau Geld gestohlen hatten.
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Wien. Die wirklich sehr kurze Vorgeschichte: Am 05.10., also am Montag, war einer Geschäftsinhaberin in ihrem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich aus ihrer Handtasche gestohlen worden.

Zwei Tage später, am Mittwoch, hatte ihr Ehemann - der sich gemeinsam mit seiner Gattin die Überwachungsvideos angeschaut und die Täter ausfindig gemacht hatte und der am Hauptbahnhof etwas zu erledigen hatte - ein ganz besonderes Aha-Erlebnis: Er traf dort zufällig auf jene zwei Männer, die er bis dahin nur vom Video kannte.

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Polizisten der Inspektion Am Hauptbahnhof überprüften den Sachverhalt und nahmen den mutmaßlichen Haupttäter, einen 44-jährigen Rumänen, fest. Sein 19-jähriger Landsmann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Beide zeigten sich nicht geständig.

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