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Lenker flüchtete vor deutscher Polizei nach Österreich

Polizist hält nachts ein leuchtendes "Halt Polizei"-Schild an einer Straße.
© Getty Images
Der 39-Jährige setzte seine Flucht in Tirol fort. Er wurde nach einem Sturz von einem Garagendach mit Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Spital eingeliefert.
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Tirol. Ein 39-jähriger Autofahrer hat Sonntagfrüh im Bereich Rosenheim (Bayern) Anhaltezeichen der deutschen Polizei missachtet und ist nach Österreich geflüchtet, wo er wohnt. Der Kroate wurde von der informierten Kufsteiner Exekutive wahrgenommen, setzte seine Flucht aber auf der Inntalautobahn (A12) fort. Nach einem Wendemanöver fuhr der 39-Jährige zurück nach Kufstein. Dort blieb er mit seinem Pkw in einem Feld stecken und flüchtete zu Fuß, ehe er von einem Garagendach stürzte.

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Bei seinem Absturz auf eine Wiese zog sich der 39-Jährige nach Angaben der Polizei Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Warum der Mann sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen wollte, stand vorerst nicht fest.

Bei seiner Flucht in Tirol versuchte sich der Mann zunächst in Richtung Westen abzusetzen, bei Angath kehrte er jedoch um. In Kirchbichl (beide Bezirk Kufstein) fuhr er von der A12 ab und wollte als Geisterfahrer wieder auffahren, was jedoch die Polizei verhinderte. In weiterer Folge fuhr der 39-Jährige weiter auf der Autobahn in Richtung Kufstein.

Er wird wegen strafrechtlicher Delikte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie wegen der Verkehrsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.

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