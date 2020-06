Todes-Drama um vermissten Wanderer (39)

39-jähriger Einheimischer war seit dem späten Sonntagnachmittag vermisst worden.

Finkenberg. Ein seit Sonntag im hinteren Zillertal vermisster 39-jähriger Wanderer ist Montagvormittag tot aus dem Bachbett des Zemmbaches geborgen worden. Der Mann war von einem Wanderweg etwa 60 Meter in den Bach gestürzt und rund 100 Meter weit abgetrieben worden, teilte die Polizei der APA mit.

Der Einheimische war am späten Sonntagnachmittag mit mehreren Bekannten bei starkem Regen von einer privaten Hütte am Zemmgrund auf dem Wanderweg in Richtung Breitlahner unterwegs. Er bildete das Schlusslicht der Gruppe, die sich immer weiter auseinander bewegte. Schließlich wurde sein Fehlen bemerkt.

Suche nach dem Mann blieb zunächst erfolglos

Ein anderes Gruppenmitglied hielt schließlich im Bereich der Waxeggklamm im Gemeindegebiet von Finkenberg Ausschau und ging dann taleinwärts. Doch die Suche nach dem Mann blieb zunächst erfolglos, die Gruppe setzte einen Notruf ab.

Der Bereich des Zemmbaches wurde daraufhin von der Bergrettung Ginzling, der Feuerwehr Ginzling und der Wasserrettung Mayrhofen abgesucht. Auch die Alpinpolizei war im Einsatz. Sonntagabend wurde die Suchaktion vorläufig unterbrochen, Montagfrüh dann fortgesetzt.