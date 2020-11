Alko-Lenker (18) landete mit PKW im Fluss

Ein 18-Jähriger schlief betrunken hinter dem Steuer ein und landete anschließend samt PKW im Inn.

Tirol/Langkampfen. Am 25.11.2020 um 22:20 Uhr kam ein alkoholisierter 18-jähriger österreichischer Probeführerscheinbesitzer mit seinem PKW, angeblich aufgrund eines Sekundenschlafs in Langkampfen in einem Kreuzungsbereich von der Fahrbahn ab. Der Führerschein-Neuling rammte folgend ein Verkehrsschild frontal, fuhr über die angrenzende steile Böschung und kam schließlich am Flussbettrand des Inn im einen Meter tiefen Wasser zum Stehen.

Betrunkener torkelte zu Freund und schlug Alarm

Der Verunfallte, der allein im PKW war, konnte selbständig das Fahrzeug verlassen und über einen in der Nähe wohnenden Freund den Notruf absetzen. Bei dem Unfall wurde der Lenker unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das BKH Kufstein verbracht.