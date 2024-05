Alko-Lenker (20) rast auf McDonald's-Terrasse

Der Lenker und sein Beifahrer ergriffen die Flucht, konnten aber wenig später geschnappt werden.

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Zillertal: Ein 20-jähriger Einheimischer fuhr gegen 01:20 Uhr mit seinem Pkw auf der B169 im Gewerbegebiet von Schlitters, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen durchbrach einen Zaun und krachte auf die Terrasse der McDonald‘s Filiale. Am Beifahrersitz befand sich ein 21-jähriger Österreicher.

Zeugen konnten anschließend beobachten, wie die beiden Männer die Kennzeichentafeln vom Fahrzeug abmontierten und die Flucht ergriffen. Aufgrund der Zeugenangaben, konnten die beiden Männer von einer Polizeistreife bereits auf der Anfahrt zur Unfallstelle festgestellt und kontrolliert werden.

Erheblicher Schaden

Nach vorerst widersprüchlichen Angaben, gaben sie an die Insassen des verunfallten Pkw zu sein. Beide Männer wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Der 20-Jährige ist derzeit außerdem nicht im Besitz einer aufrechten Lenkberechtigung.

Am Terrassengeländer sowie am dortigen Inventar (Tische, Stühle etc) entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Erhebungen zum Unfallhergang konnten keine Bremsspuren festgestellt werden. Der Pkw wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck sichergestellt.