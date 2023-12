Alkolenkerin kracht in Tirol gegen Mauer - Auto in Vollbrand

Eine schwer alkoholisierte 44-jährige Österreicherin ist in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) mit ihrem Auto gegen eine Grundstücksmauer gefahren.

Der Pkw geriet dabei in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Die Lenkerin bliebt offenbar unverletzt, wurde aber nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Der Grundstücksbesitzer, Polizeibeamte und ein Passant versuchten, den Brand zu löschen, was aber nicht gelang. Die Feuerwehr Telfs konnte schließlich den Flammen mit 30 Einsatzkräften Herr werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Die 44-Jährige war den Führerschein los - dieser konnte ihr aber "nur mehr digital" abgenommen werden, wies es hieß. Ihren eigenen Angaben zufolge soll sich das Originaldokument im brennenden Wagen befunden haben.