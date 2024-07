Auto fährt in Fußgänger: Einheimischer (42) tot

Ein 42-Jähriger, der über eine Böschung gestiegen war, um die Straße zu überqueren, starb nach einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Der Unfall hatte sich bereits am 19. Juni in Kematen in Tirol ereignet. Der 42-Jährige ist diesen Sonntag seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik erlegen.

Der Mann war kurz vor dem Crash über eine Böschung bei einem Kreisverkehr der dortigen Autobahnauffahrt gestiegen, um zu einer Tankstelle auf der gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Dabei dürfte er ein Auto eines 26-Jährigen übersehen haben. Bei dem Unfall prallte der Einheimische gegen die Windschutzscheibe und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Schwer verletzt blieb er auf der Straße liegen. Der junge Autolenker wurde nicht verletzt, war aber laut Polizei leicht alkoholisiert.