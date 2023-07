Ein 80-Jähriger ist am Freitag drei Tage nach einem Badeunfall am Schlitterer See (Bezirk Schwaz) in der Innsbrucker Klinik gestorben.

Badegäste hatten bemerkt, dass der Mann mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb. Er wurde schließlich herausgezogen und von mehreren Personen reanimiert, bis er stabil war. Dann wurde er mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen, wo er schließlich verstarb.