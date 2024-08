Bankräuber auf E-Scooter ist 68-jähriger Mann

Der Senior raubte in gebrochenem Englisch eine Innsbrucker Bank aus und flüchtete dann mit einem E-Scooter.

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale im Innsbrucker Stadtteil Reichenau am 26. Juli ist am Donnerstag ein Tatverdächtiger in seiner Wohnung in der Landeshauptstadt festgenommen worden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 68-jährigen österreichischen Staatsbürger, teilte das Landeskriminalamt am Freitag mit. Der Verdächtige zeigte sich bisher nicht geständig. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen sowie eine durchgeführte Spurenauswertung hätten zur Ergreifung des Mannes geführt, hieß es von den Ermittlern. Der vermummte Täter hatte den Überfall auf die Bank in den Morgenstunden begangen und war mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen. Er forderte auf Englisch von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Diese händigte ihm schließlich einen niedrigen fünfstelligen Betrag aus. Daraufhin flüchtete der Täter mit einem E-Scooter, eine Alarmfahndung verlief erfolglos.

Ob bei ihm nunmehr die Beute gefunden wurde, wollte eine LKA-Ermittlerin aus ermittlungstaktischen Gründen gegenüber der APA nicht ausführen. In Tirol hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Banküberfälle ereignet, nach denen es auch zu Festnahmen kam. Der nunmehr ausgemittelte 68-Jährige solle laut den Ermittlern aber "nur" für den Überfall in der Innsbrucker Reichenau in Frage kommen.