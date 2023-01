Behörde beschlagnahmte alle Tiere von Horror-Bauer

Verwahrloste und vernachlässigte Tiere: Behörde schritt nach Monaten ein.

Tirol. Einem Bauern in Sölden im Ötztal wurden alle seine Tiere – insgesamt 50 Schweine, Rinder und Schafe – abgenommen. Die Tiere wurden offenbar nicht art­gerecht gehalten, es gab mehrfach Beschwerden. Die Schweine sollen gezwungen worden sein, in den eigenen Fäkalien zu liegen. Deren Futter soll zudem in kotverschmierten Schüsseln aus Plastik gereicht worden sein.

© Privat

Ziegen müssen auch bei Schnee auf Alm ausharren.

Auch den Ziegen des Landwirtes geht es nicht besser: Sie müssen auf über 2.000 Metern Seehöhe auf der Alm bei Schnee und Minusgraden ausharren. Der Bauer hatte die Ziegen einfach zurückgelassen. Mehrere Helfer versuchen nun, die Tiere einzufangen.