Betrunkener stürzte mit Auto 40 Meter in die Tiefe

Der 56-jährige Lenker kam in einer Serpentinenkurve von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, als es über eine steile, bewaldete Böschung stürzte.

Tirol. Ein heftiger Unfall ereignete sich am Sonntagabend im Gemeindegebiet von Weerberg, Bezirk Schwaz. Ein 56-jähriger Österreicher fuhr gerade von der Weidener Hütte auf der Nafing Alm auf der Forststraße Tal auswärts. Mit ihm im Auto saß ein 42-Jähriger, ebenfalls Österreicher.

In einer engen Kurve kam der Fahrer plötzlich von der Straße ab. Sein Auto stürzte 40 Meter in die Tiefe. Dabei überschlug sich der Wagen in dem steilen und waldigen Gebiet mehrmals. Durch den Absturz wurden die beiden Österreicher im Fahrzeug eingeklemmt.

Sie mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr Weerberg mithilfe einer Bergschere aus dem Unfallwrack befreit werden. Beide Männer mussten ins Spital gebracht werden. Das Unfallauto erlitt einen Totalschaden. Ein Alkotest beim Fahrer (56) verlief positiv.