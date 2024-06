Biker (55) stürzt und rutscht in Kleinbus - tot

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagvormittag bei einem Unfall auf der Reschenstraße (B 180) in Nauders im Tiroler Bezirk Landeck tödlich verunglückt.

Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve zu Sturz gekommen und rutschte daraufhin frontal in einen entgegenkommenden Kleinbus mit fünf Insassen. Zufällig anwesende Ärzte sowie eine Krankenschwester versuchten den Österreicher noch zu reanimieren, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Die Insassen des Kleinbusses blieben unverletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 55-Jährige war als vorletzter Fahrer einer sechsköpfigen Motorradgruppe unterwegs gewesen.