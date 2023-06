Brandinferno: Feuer erst nach 7 Stunden gelöscht

Zeugen hatten vor dem Ausbruch einen lauten Knall gehört.

Tirol. Mehrere Meter hohe Flammen, eine Rauchwolke, die in ganz Kitzbühel zu sehen war: Der Brand eines Bauernhofes ließ die Einsatzkräfte am Sonntagabend an ihre Grenzen kommen. Gegen 19 Uhr nahmen Zeugen einen lauten Knall wahr, gleich danach stiegen Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert.

Rund 261 Mann, insgesamt 15 Atemschutz-Trupps, standen bei dem Brand in Tirol im Einsatz. Von allen vier Seiten mussten die Flammen bekämpft werden. Sieben Stunden brauchte es, bis die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle hatten. „Brand aus“ hieß es erst gegen 2 Uhr morgens.

Zum Glück waren weder Menschen noch Tiere zu dem Zeitpunkt im Gebäude. Zudem wurde auch der Wohnbereich des Hofes nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das restliche Heu aus der Scheune wurde mit einem Kran entfernt, um ein weiteres Feuer zu verhindern.

Die Brandursache blieb vorerst ungeklärt. Der Brand dürfte in der Scheune ausgebrochen sein. Die Ermittlungen laufen.