Brennender Lkw: Brennerautobahn gesperrt

Es bildeten sich bereits beträchtliche Staus.

Ein brennender Lkw hat Dienstagvormittag zu einer Sperre der Tiroler Brennerautobahn (A13) zwischen der Mautstelle Schönberg und Matrei am Brenner geführt. Dies teilten die Tiroler Verkehrspolizei und der ÖAMTC der APA mit und berichteten von beträchtlichen Staus. Die Dauer der Sperre war vorerst unklar, in Richtung Norden dürfte sie länger dauern, in Fahrtrichtung Süden hingegen bald wieder aufgehoben werden, hieß es.

Die genauen Hintergründe des Brandes waren vorerst unklar. Der Lkw hatte gegen 9.45 Uhr Feuer gefangen.