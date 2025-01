Brennertunnel & Co.: 635 Mio. Euro für Bahnprojekte in Tirol

Die Karwendelbahn-Strecke muss heuer den Sommer über gesperrt werden.

„Der Bevölkerungs- und Wirtschaftsraum Tirol entwickelt sich dynamisch, und die Bahn muss mitwachsen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Laut dem Rahmenplan 2024 – 2029 belaufen sich die Investitionen in die Bahninfrastruktur in Tirol inklusive Brenner Basistunnel im Jahr 2025 auf 635 Millionen Euro. Ein besonders wichtiges Erneuerungsprojekt im Bestandsnetz ist der zweite Bauabschnitt am Inntalviadukt der Karwendelbahn. Bereits vor zwei Jahren haben die ÖBB acht Bögen des denkmalgeschützten Bauwerks ausgetauscht. Im Sommer sind die nächsten acht Bögen an der Reihe, die Karwendelbahn wird dazu von 24. bis 26. Mai und 12. Juli bis 1. September gesperrt.

Ebenfalls zwei Mal gesperrt wird die Bahn am Arlberg: vom 23. bis 29. April und vom 6. Oktober bis 3. November. Die Außerfernbahn fährt zwischen 30. April bis 26. Mai wie auch vom 16. bis 26. September nicht. Vom 12. bis 18. August ist die Brennerstrecke teilgesperrt.