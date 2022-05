× Brutaler Raub: Polizei bittet um Hinweise

Einer der Männer schlug einem Taxifahrer mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Auch der zweite Täter attackierte den 27-Jährigen.

Tirol. In Innsbruck ereignete sich in der Nacht auf Samstag um 4 Uhr ein brutaler Raub. Ein Taxifahrer wurde attackiert und ausgeraubt.

Zunächst stieg ein bisher unbekannter Täter vor einem Hotel in der Brunecker Straße in das Taxi eines 27-jährigen türkischen Staatsbürgers und orderte eine Fahrt in die An der Lan Straße. Dort angekommen, stieg ein zweiter Mann in das Fahrzeug und forderte den Fahrer auf zum Schwimmbad O-Dorf im Kugelfangweg zu fahren. Dort angekommen schlug einer der Männer dem Fahrer mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Auch der zweite Täter attackierte den 27-Jährigen. Der Taxifahrer flüchtete aus dem Fahrzeug, die Täter verfolgten den Mann, raubten ihm seine Armbanduhr und flüchteten zu Fuß in Richtung New-Orleans-Brücke.

© LPD Tirol ×

Einer der Täter vor dem Hotel.

© LPD Tirol

Eine Kappe, welche einer der Täter getragen haben dürfte.

© LPD Tirol

Das weiter unten angeführte KFZ.

Der Taxifahrer erlitt durch die Tat Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und am Oberkörper. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert und konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Täterbeschreibung

Mann: 180 bis 190 cm groß, ca. 25 Jahre alt, sportliche Figur, bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug und einer dunklen Schildkappe. Er sprach Hochdeutsch. Mann: In Etwa gleich groß und gleich alt wie der 1. Täter. Dunkel gekleidet. Er sprach ebenfalls Hochdeutsch.

Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der Mann mit einem dunklen VW UP zum Hotel gebracht worden sein. Das Fahrzeug hat auffällige Felgen und einen Defekt an der hinteren linken Beleuchtung.

Um zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Tirol (Tel. 059133/703333) wird gebeten.