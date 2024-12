Bub (10) auf Schutzweg angefahren – Fahrerflucht

Die Polizeiinspektion Telfs sucht nach Zeugen.

Telfs. Ein Zehnjähriger ist am Montag am Schutzweg vor der Mittelschule Weißenbach in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) angefahren worden. Der Unfall passierte gegen 7.47 Uhr, der Bub erlitt dabei Prellungen im Bereich des rechten Beins und Ellbogens. Die Unfalllenkerin, die mit einem kleinen schwarzen Pkw unterwegs war, ist ihm zufolge kurz stehen geblieben, dann aber Richtung Inntal Center weitergefahren.

Die Polizeiinspektion Telfs ersucht Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen (Tel. 059133 7126).