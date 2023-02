Bub (6) stürzt fünf Meter von Sessellift

Ein unbekannter Skifahrer hatte vor der Bergstation den Bügel des Liftes geöffnet und beginn dann Fahrerflucht

Ein sechsjähriges Kind aus Deutschland ist Mittwochnachmittag in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk) von einem Sessellift gerutscht und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Bub wurde dabei nur leicht im Gesicht verletzt. Ein unbekannter Skifahrer hatte zuvor 15 Meter vor der Bergstation den Bügel des Liftes geöffnet. Bei der Bergstation angekommen, beging der Mann dann Fahrerflucht.

Der Sechsjährige wurde von der Pistenrettung mit dem Skidoo ins Tal gebracht und dort dem Großvater übergeben. Das Kind war Teil einer Skischulgruppe, die mit dem Lärchfilzen 4er-Sessellift bergwärts fuhr. Der Skilehrer befand sich mit weiteren Kindern auf den Sesseln dahinter, berichtete die Polizei. Die Exekutive bat Zeugen des Unfalls sowie den unbekannten Erwachsenen, sich zu melden.