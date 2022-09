Bub ertrank in Fluss - 30.000 Euro Kopfgeld für Hinweise

Damit das schicksalhafte Verbrechen von St. Johann endlich geklärt wird, greifen Leons Eltern tief in die Tasche.

Wie ausführlich berichtet, wurde der Vater des beeinträchtigten Buben mit dem Syngap-Syndrom in der Nacht auf den 28. August auf der Redford-Promenade überfallen. Es war nach 4 Uhr in der früh, Florian A. war mit dem 6-Jährigen im Kinderwagen unterwegs, denn Leon wachte aufgrund seiner Krankheit sehr oft, an der frischen Luft weniger oft auf.

Ein bis heute unbekannter Täter schlug den 37-Jährigen von hinten mit einer Glasf lasche nieder, die dabei zerbarst, der 37-Jährige ging k.o. - und als er aufwachte, war sein Sohn aus dem Bugg y gekrabbelt und verirrte sich zur Kitzbühler Ache, wo der Bub leider ertrank.

In enger Abstimmung mit der Polizei haben die Eltern für Hinweise auf den Täter jetzt 30.000 Euro ausgesetzt. Weitere Erhöhungen der Ausschreibung an das Anwaltskonto Dr. Lang AT 53 3500 0000 9215 7700 sind möglich und erbeten.