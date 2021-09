Darunter 31 Bewohner - Nur vier davon waren nicht geimpft.

Das Cluster im Innsbrucker Wohn- und Pflegeheim St. Josef am Inn hat sich auf 41 positiv getestete Personen vergrößert. Wie das Land in einer Aussendung mitteilte, wurde das Coronavirus bei 31 Bewohnern, neun Mitarbeitern des Heims und einer externen Person mit einem PCR-Test nachgewiesen. Drei davon befänden sich derzeit in Spitalsbehandlung und werden auf der Normalstation betreut, hieß es.

Corona-Test

Nach den aktuell vorliegenden Informationen waren mit Ausnahme von vier Bewohnern alle Infizierten geimpft - Anfang Jänner war im betroffenen Heim die Covid-Erstimpfung durchgeführt worden. Der dritte Stich stehe nun bevor, betonte Gesundheitsdirektor Thomas Pollak: "Um die Schutzwirkung der Impfung vor allem bei der vulnerablen Bevölkerungsgruppe in Altenwohn- und Pflegeheimen weitestgehend wiederherzustellen, werden Auffrischungsimpfungen in den Heimen in Tirol durchgeführt".

Besuche im Heim blieben indes weiterhin untersagt. Das Personal führe täglich, unmittelbar vor Dienstbeginn, einen Corona-Test durch - ein positives Antigen-Testergebnis werde umgehend mit einem PCR-Test überprüft.