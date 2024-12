Der erste "Voice Concierge" in Österreich

Der sprachbasierter Service wurde in fünf Hotels im Rahmen von Pilotprojekt etabliert.

Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in Innsbrucker Hotels: In fünf Betrieben von Tirols Landeshauptstadt wird derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts der "Innsbruck Voice Concierge" getestet, ein neuer sprachbasierter Service für Gäste, der auf dem System der digitalen Assistentin "Alexa" basiert. In den Hotelzimmern befinden sich vorkonfigurierte Amazon-Echo-Show-Geräte, die sich über Sprachbefehle steuern lassen und die gewünschten Informationen via Sprachausgabe liefern.

Über die Endgeräte können Gäste die Rezeption kontaktieren oder Auskünfte über die jeweilige Unterkunft und deren aktuelle Angebote abrufen, teilte "Innsbruck Tourismus" der APA mit. Gleichzeitig würden über den digitalen Service "Innsbruck Heute" von "Innsbruck Tourismus" Informationen über die gesamte Region ins System eingespielt. Dadurch erhielten Gäste auf Wunsch auch Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten und Events oder könnten die Innsbruck Card kaufen.

Im ersten Schritt ist der Service auf Deutsch und Englisch verfügbar. In einer zweiten Phase sei die Ergänzung weiterer Sprachen vorgesehen, um die Benutzerfreundlichkeit für internationale Gäste weiter zu erhöhen, hieß es.

"Pionier" im deutschsprachigen Raum

Man sei die erste Tourismus-Destination im deutschsprachigen Raum, die eine derartige Lösung teste, erklärte "Innsbruck Tourismus"-Geschäftsführerin Barbara Plattner. Lediglich Verona habe so etwas als Stadt bereits etabliert, aber ansonsten gehöre man in Europa zu den Pionieren, ergänzte sie gegenüber dem ORF Tirol. Neu in der Region Innsbruck sei, dass die Technologie nicht nur Hotel-Informationen bereitstelle, sondern Services für die gesamte Region liefere. Überdies wurde betont, dass "Alexa" die Angestellten nicht ersetzen, sondern diese vielmehr entlasten soll.

Der Start von "Innsbruck Voice Concierge" erfolgte bereits im September. Bis Ende November wurden alle fünf Testbetriebe damit ausgestattet.