Diebe versprühten auf Flucht Pfefferspray in Wohnhaus

Zwei bisher unbekannte Diebe haben Freitagvormittag in der Innsbrucker Wohnung einer 92-jährigen Österreicherin Schmuck gestohlen und bei der folgenden Flucht Pfefferspray in der Wohnung und am Wohnhausgang versprüht.

Die 92-Jährige hatte die Vermummten bemerkt, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Wie die beiden Täter in die Wohnung gelangt waren, war laut Polizei noch unbekannt. Die genaue Schadenssumme stand noch nicht fest, eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Österreicherin wurde bei dem Vorfall im Stadtteil Hötting der Tiroler Landeshauptstadt nicht verletzt. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, hieß es. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Täter - deren Geschlecht unklar war, wahrscheinlich habe es sich jedoch um Männer gehandelt - waren offenbar dunkel gekleidet, vermummt oder maskiert und rund 1,85 Meter groß.