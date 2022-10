× Discokiller: Spuren führen nach Österreich

Eine 60-köpfige SoKo jagt den Killer vom „Eiskeller“ – ist der Täter ein Österreicher?

Bayern, Tirol. Ins Auge fällt zunächst der Umstand, dass der Musikclub, nach dessen Besuch Hanna W. aus Aschau im Chiemgau verschwand und später tot im Fluss Prien treibend aufgefunden wurde, keine 12 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt liegt. Das Einzugsgebiet für die spektakuläre Nightlife-Location unterhalb des Aschauer Schlosses geht bis München, Salzburg, Kufstein. Legendäre Nächte sind dort garantiert – leider auch tieftraurige: Vor drei Jahren wurde etwa die Rezeptionistin Veronika R. nach einer Feier im „Eiskeller“ totgefahren – das Verfahren gegen verdächtige Arbeitskollegen wurde eingestellt. Die Causa ist bis heute ungeklärt.

Nightlife-Location unterhalb des Aschauer Schlosses

Jacke, Tasche und Hannas Ring wurden gefunden

Unikat. Und jetzt der Fall „Hanna“. Die 23-jährige Medizin-Studentin, die sich nebenbei ihr Geld im Café Pauli als Zimmermädchen verdiente, war am 3. Oktober im „Eiskeller“ gewesen, feierte und tanzte, wie auf einem letzten Foto dokumentiert ist – und ging um 2.30 Uhr allein aus dem Club. Sie wohnte nur 12 Minuten entfernt – wo sie auf dem kurzen Weg ihrem Killer in die Hände fiel. Nicht nur in der Region herrscht blankes Entsetzen, Trauer und Mitgefühl sind grenzenlos. So wie das Publikum der Disco, das von der SoKo „Club“ aufgefordert wurde, alle Fotos auf ihren Handys zu überprüfen und verdächtige Aufnahmen der Kripo zu übermitteln. Die Ermittler indes haben in der Prien Hannas Jacke, ihre Handtasche sowie ihren Ring gefunden – und eine ungewöhnliche Uhr der österreichischen Trendmarke „Holzkern“, bei der jedes Modell ein Unikat aus Holz und Stein ist. Hanna könnte dem Täter die Uhr beim leider vergeblichen Abwehrkampf heruntergerissen haben. Wer kennt jemanden, der so eine markante Uhr trägt bzw. plötzlich nicht mehr trägt? Hinweise: 0049 8031 200.

Diese Holzkern-Uhr könnte dem Täter heruntergerissen worden sein