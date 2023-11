Erster Pistenunfall der Saison: Elfjährige schwer verletzt

Ein Unbekannter hatte den Halt verloren und rammte das Kind, welches schwer an Rücken und Oberschenkel verletzt wurde.

Einen schweren Skiunfall gab es am Stubaier Gletscher in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land am Montag. Ein noch unbekannter Skifahrer verlor den Halt und rutschte plötzlich talwärts runter.

Dabei rammte er eine elfjährige Polin, die daraufhin selbst stürzte und den Hang hinunterschlitterte. Das Kind rutsche in einen 24-jährigen Deutschen, der seitlich aus dem Schlepplift fiel.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital

Die Elfjährige wurde am Rücken und Oberschenkel schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Von dem Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise und hofft auf Zeugen des Vorfalls.