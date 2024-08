Fall Leon: So wenig Entschädigung bekommt der unschuldige Vater

Leons Vater saß 523 Tage unschuldig in Haft

Am Freitag wurde der Freispruch für Leons Vater rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft wird keinen Einspruch gegen das Urteil erheben -damit steht ihm jetzt auch eine Entschädigung vonseiten des Staates für die Dauer, die er unschuldig in U-Haft saß, zu. Die Höhe wird noch beschlossen.

Im Gegensatz zu Millionensummen, die in den USA ausbezahlt wurden, fällt die Summe, die für eineinhalb Jahre U-Haft gezahlt wird, eher mager aus. So erhielt ein Mann, der unschuldig für 582 Tage in Haft saß, Anfang 2024 nur 14.250 Euro Entschädigung.

Tagsätze. Generell werden in Österreich zwischen 20 und 50 Euro am Tag zugesprochen -normalerweise aber eher im unteren Bereich. Im Falle von Leons Vater wäre dies bei 20 Euro pro Tag rund 10.000 Euro -bekäme er 50 Euro am Tag, wären es immerhin rund 26.000 Euro.

Verteidiger Albert Heiss hatte nach der Urteilsverkündung weitere rechtliche Schritte angekündigt. Man werde sich aber erst nächste Woche zusammensetzen -bis dahin möchte sich sein Mandant erst einmal von den Strapazen - vor allem auch psychischer Natur - erholen.