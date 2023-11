Familotel Landgut Furtherwirt lockt zu Action und Entspannung

Familienurlaub der Extraklasse: Im Familotel Landgut Furtherwirt in Tirol kommen alle auf ihre Kosten.

Kirchdorf. Ferien mit der ganzen Familie unvergesslich und besonders gestalten: Das hat sich Familie Hagsteiner zum Ziel gesetzt. Und am Familotel Landgut Furtherwirt wird das Versprechen an die Gäste Realität. Das Vier-Sterne-Familienhotel ist auf Platz sieben der besten Familienhotels in Europa - und das zu Recht. Bereits 1738 war das Familotel der Familie Hagsteiner in Tirol ein Bauernhof mit Gastbetrieb. Und daraus wurde ein Vier-Sterne-Haus mit Bio-Bauernhof gemacht. Vor allem Pferdefans kommen voll auf ihre Kosten - es werden Reitstunden angeboten und der Happyclub bietet Bauernhof-Nachmittage an, wo der Umgang mit den Tieren gelernt wird. Im Sommer vergnügen sich kleine und große Wasserratten nicht nur draußen, sondern auch drinnen in der Badewelt, im Winter lernen die kleinen Sprösslinge in der Kinderskischule direkt am Hotel, die ersten Schwünge zu ziehen und über die Piste zu düsen.

© Furtherwirt Reitvergnügen wird groß geschrieben im Familotel Furtherwirt.

Doch auch für Eltern wird einiges geboten: Die Entspannung kommt nicht zu kurz, während die Kinder im Happyclub versorgt und betreut werden. Ausflüge und Wanderungen locken in die Natur, und wer nach einem Tag draußen ins Hotel zurück kommt, wird beinahe den ganzen Tag kulinarisch verwöhnt.



Insgesamt bietet das Hotel Platz für 44 Familien und bietet eine Kombination aus Komfort, Genuss und Natur. 2019 wurden zehn Studios und Gartensuiten sowie der Eingangsbereich mit der Rezeption, der Lobby und der Speisesaal samt Schauküche neu gestaltet.



