Für 1,8 Mio. Euro: Tiroler Skigebiet steht zum Verkauf

Für nur 1,8 Millionen Euro steht derzeit ein ganzes Tiroler Ski-Gebiet zum Verkauf.

Das Ski-Areal der Gemeinde in Jungholz im Bezirk Reutte (Tirol) meldete erst letztes Jahr Konkurs an. Insgesamt 3,5 Mio. Euro betrug der Schuldenberg. Jetzt kann man die Anlage erwerben, sie steht derzeit zum Verkauf, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Vier Schlepplifte, zwei Viersessel-Lifte, 46 Schneekanonen samt Speicherteichen und Pumpanlagen sowie drei Pistenraupen und ein Spielareal für Kinder sind Teil der Insolvenzmasse.

Laut Gutachten haben die Fahrzeuge einen Wert von 650.000 Euro, Grundstücke und Gebäude wurden mit 1,2 Mio. Euro geschätzt. Die Lifte sowie die Beschneiungsanlagen sind in schlechtem Zustand. In diesem Winter stehen somit die Lifte still. Die Gemeinde hofft aber, dass sich ein Käufer findet, der die Anlage weiterbetreibt. Laut Bürgermeisterin Karina Konrad soll es aber bereits Interessenten geben. Um die Anlage zu erneuern, müssten potentielle Investoren rund 1,5 Mio. Euro investieren, heißt es in dem Gutachten.