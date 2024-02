Großeinsatz nach rätselhaften Hilferufen in der Nacht

Ein Bergretter hat am Montagabend in Pertisau am Tiroler Achensee (Bezirk Schwaz) in der Nähe seines Wohnhauses mehrere Hilferufe einer männlichen Person gehört

Zuerst machte sich der Mann gemeinsam mit seinem Sohn auf den Weg, wobei sie die Hilferufe erneut hörten und die Person auch auf Zurufe geantwortet habe. Nachdem der Kontakt abgebrochen war, wurden weitere Bergretter hinzugezogen. Bis 2.00 Uhr wurde aber niemand gefunden und die Suchaktion vorerst beendet. Bis Dienstagfrüh ging bei der Polizei auch keine Vermisstenmeldung ein. Sollte sich dies ändern, werde die Suche erneut gestartet, teilte die Polizei mit. Neben der Bergrettung Maurach am Achensee standen ein Polizeihubschrauber, eine Drohne, Suchhunde sowie Polizeistreifen im Einsatz.