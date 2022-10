Auf der Strecke der Außerfernbahn bei Pflach wurde ein Linienbus von einem Güterzug erfasst.

Tirol. Donnerstagfrüh um etwa 7.15 Uhr kam es auf der Strecke der Außerfernbahn bei Pflach zu einem schweren Unfall. Ein Güterzug, der Richtung Vils unterwegs war, erfasste auf einem unbeschrankten Bahnübergang einen Linienbus. Der Unfall forderte drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder.

© zeitungsfoto.at/Liebl Daniel ×

Noch ist unklar, warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr. Der Busfahrer und eines der Kinder wurden in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Das andere Kind wurde in das Krankenhaus nach Reutte gebracht, wie "orf.at" berichtet. Die Bahnstrecke bleibt zwischen Reutte und Vils unterbrochen.