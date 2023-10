Heliskiing, Wintersport und pure Erholung: Im Lechtal wird für jeden etwas geboten

Das Naturhotel Stearawirts Hauserei bietet Entspannung, Action und ausgezeichnete Küche - der perfekte Ort für eine unvergessliche Winterauszeit.

Steeg. Ein Geheimtipp für alle, die preisgünstiger und ohne den Trubel der großen Skigebiete ihren Winterurlaub verbringen möchten, ist Steeg im Lechtal. Das kleine Dorf ist trotz seines Charmes der grenzenlosen Skidimension Ski Arlberg mit den exklusiven Skiorten Lech, Warth-Schröcken und St. Anton ganz nah. In nur zehn Autominuten oder mit dem kostenlosen Skibus kommen Skifahrer ins größte Skigebiet Österreichs. Zudem locken 190 Kilometer Langlaufspaß in Steeg.

Und wer seinen Urlaub ganz besonders verbringen will, ist in der Stearawirts Hauserei von Familie Hauser bestens aufgehoben. Sie verbinden das Beste aus zwei Welten: Der urige Stearawirt besteht seit mittlerweile 180 Jahren. Er steckt voll Geschichte. Schöne Erlebnisse und liebgewonnene Traditionen vergangener Zeiten haben hier ihren Platz. Die neue Hauserei spannt einen faszinierenden Bogen vom Damals ins Jetzt. Das moderne Design der Stearawirts Hauserei begeistert. Hierher kommt man, um sich bewusst Zeit zu nehmen für sich und den Wintergenuss. 27 Naturzimmer, lässige Suiten in der Hauserei bis zu traditionellen Zimmern im Tiroler Landhausstil im Stearawirt laden ein, sich zu entfalten und nicht nur den Urlaub, sondern auch die Umgebung und das Hotel zu genießen. Im Hotel wird Tradition mit bodenständigem Luxus und Lifestyle vereint.

Doch auch wer die Tage nicht auf der Skipiste verbringen will, kommt voll auf seine Kosten: Wellness-Freunde tauchen in der Hauserei in eine Welt der vollkommenen Erholung ein. Im großen Rooftop-Spa warten Dampfbad, Infrarotkabine und verschiedene Saunen. In der "Knetstuba" verwöhnt eine Wohlfühlmassage und von der großen Sky Lounge schweift der Blick hinaus auf die Berge. Ob man dann im romantischen Kuschelnest versinkt oder in der "Schwitzstuba" im Stammhaus vorbeischaut - die Hauserei wurde gemacht, um im Hier und Jetzt anzukommen.

Der Kaiserschmarrn wird vom Chef persönlich gekocht.



In Stearawirts Kocherei kocht der Gastgeber Guntram persönlich. Er ist leidenschaftlicher Koch und der Küchenchef des Hauses. In seine Küche kommen hauptsächlich regionale, saisonale Produkte, die er stets frisch zubereitet, in die Töpfe. Seine farbenfrohen Gerichte mit heimischen Wild- und Gartenkräutern schmecken nicht nur unglaublich gut, sie schenken auch viel Energie und Kraft für die Wintererlebnisse. Rund um das Hotel wachsen die wertvollsten Schätze. Wilde, aromatische Kräuter in der alpinen Landschaft, duftende Kräuter, Salate und Gemüse im eigenen Bauerngarten. Die natürlichen Köstlichkeiten sammelt das Küchenteam im Sommer, um auch im Winter auf die herrlichen Geschmäcker zurückgreifen zu können.

Stearawirts Hauserei ist umgeben von einem Winterparadies. Sogar Heliskiing ist hier möglich. Mit dem Hubschrauber abheben, um dann mit einem erfahrenen Skiführer durch die unberührten Tiefschneehänge des 2.652 Meter hohen Mehlsack oder das Schneetäli mit 2.450 Meter abwärts in das Seitental Zug bei Lech Ski zu fahren ist ein einmaliges Erlebnis. Danach genießt man eine etwa einstündige Skiabfahrt.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen. Um gemütliche Tage in Zweisamkeit genießen zu können, ein Mail mit dem Betreff "Stearawirts Hauserei" an ooegewinn@oe24.at schicken und mit viel Glück schon bald die Koffer packen.