× Kulinarische Highlights und pure Entspannung im Panorama Royal

Im Restaurant "Atelier Freund-Schafft" werden die Gäste auf Vier-Hauben-Niveau verwöhnt.

Bad Häring. Winterwandern, Skifahren, zur Ruhe kommen: So entspannt findet der Winter in Bad Häring statt. Hoch über dem Inntal wird im Hotel Panorama Royal ein Wellness-Erlebnis der Extraklasse geboten. Jetzt, wo die Tage kürzer werden und sich alle wieder nach Ruhe, Wärme und „Cocooning“ sehnen, hat das vielfach ausgezeichnete Wellnesshotel seine neue Relax Dream World eröffnet – der Inbegriff von Vielfalt, Großzügigkeit und exklusiven Wellness-Varianten. Die Wasserwelt lockt mit vielen verschiedenen Salzwasser- und Süßwasser-Pools – im glitzernden Schnee und im kuscheligen Indoor-Bereich – und ist sowohl in- als auch outdoor jeden Besuch wert. Doch auch die Saunalandschaft kann sich sehen lassen - sie spielt alle Stücke: Hot und Bio, Sole und Kräuter, Dampf und Infrarot – alles, was das Herz der Saunagänger erwärmt, schmiegt sich in das elegante Ambiente.

Wellness im Hotel Panorama Royal geht gerne einen Schritt weiter: Denn hier kommen Körper und Seele in Balance. Zum Innehalten bieten sich einladende Relaxwelten und Energieplätze an. Yoga, Qi Gong und Meditation haben einen fixen Platz im Panorama Royal. Das besondere: Das Hotel steht auf einem Energiefeld, in Ruhelage und mit einem weiten Panoramablick über das Inntal und in die Berge. Entspannung, die sich in der Relax Dream World einstellt, findet in der idyllischen Winterlandschaft ihre Fortsetzung. Winterwandern und Langlaufen, durchatmen und in der Natur Kraft tanken, ein sonniges Hochplateau umgibt das Panorama Royal.

Wer nach einem Tag des Wellbeing im Restaurant Platz nimmt, taucht in die Welt des guten Geschmacks ein. Das Panorama Royal wurde von Gault&Millau als das "Beste Halbpension-Hotel" in Österreich ausgezeichnet. Für die Gourmets ist das "Atelier Freund-Schafft" ein Sehnsuchtsort – 15 Gerichte im eleganten Ambiente, jedes ein Kunstwerk, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Gastgeber legen großen Wert auf Einzigartigkeit, Wohlfühlen und natürlich auf die Kulinarik, mit der die Gäste nach allen Sinnen verwöhnt werden.

