× Donauschlinge: So schön kann Winterurlaub sein

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub in Oberösterreich an der Schlögener Schlinge.

OÖ. Obwohl das Wetter derzeit nicht aussieht, als würde der Winter bald Einzug im Land ob der Enns halten, denken viele bereits an ihren Winterurlaub. Und der lässt sich in Oberösterreich besonders genießen. Denn wenn sich der Winter über das Naturwunder Donauschlinge Schlögen legt, geht von der Region am Strom eine magische Ruhe aus. Da viele Menschen genau diese Ruhe für ihre freien Tage suchen, hält das Riverresort Donauschlinge auch in der Wintersaison geöffnet. Direkt an der Donau schenkt das liebevoll geführte Hotel seinen Gästen Raum und Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen und bei Wellness, kulinarischen Genüssen und Mußestunden in der Natur Kraft zu tanken.

Das Hotel begeistert preisbewusste Genießer, die Donau.ALLinclusive.Leistungen lädt die Gäste ein, aus dem Vollen zu schöpfen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Wellness im Donau-Spa mit Indoorpool, ein Aktivurlaub, Familienzeit – an den Wintertagen im Riverresort Donauschlinge kommen große und kleine Gäste voll auf ihre Kosten. Die All-Inclusive-Pension ist, genauso wie das Aktivprogramm, im Zimmerpreis inbegriffen. Kulinarisch werden Genießer vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über einen Mittagssnack sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis hin zum Vier-Gänge-Themenbuffet oder Genussmenü am Abend mit Softdrinks, Schankbier und Hauswein rundum versorgt. Zur täglichen Happy Hour werden Aperitifs zum Sonderpreis angeboten. Von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr gibt es zudem 20 Prozent Ermäßigung auf Wellnessanwendungen. So ist auch das individuelle Beauty- und Gesundheitsprogramm leistbar.

Für das Land Oberösterreich und den Tourismus hat das Riverresort einen großen Wert, denn das ganze Jahr über können die Urlauber die Schlögener Schlinge besuchen, sie ist direkt beim Riverresort. Die Natur gewinnt immer mehr an Bedeutung für den Tourismus, heißt es. Und: Auch TV-Beauty Silvia Schneider ist ein Fan. "Mein liebster Spot in Österreich ist die Schlögener Schlinge", sagt sie.

An eisig kalten Wintertagen lockt die Wellnesswelt mit Saunalandschaft, Indoorpool und Ruheinseln. Sie sind der beste Platz, um zu entspannen. Massagen, Beauty, Wickel und Packungen verwöhnen die Gäste. Ab November ist freitags immer Late-Night-Spa mit einem Glas Prosecco und Kerzenschein angesagt. Bis 22 Uhr dreht sich an diesen Winterabenden alles um das Wohlfühlen und Loslassen.

Rund um das Hotel liegt eine bezaubernde Schneelandschaft zum Wandern, Langlaufen oder Rodeln. Geführte Winterwanderungen begleiten aktive Naturgenießer durch die vielseitige Wanderregion. Von de Gastgebern Eva und Marc gibt es Insider-Tipps zu den besten Wanderrouten inklusive.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen im Riverresort Donauschlinge. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Riverresort Donauschlinge" an ooegewinn@oe24.at schicken und schon bald eine Auszeit zu Zweit genießen.