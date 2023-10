Gregor Meyle: Privatkonzert in Gmunden

ÖSTERREICH verlost Tickets für die Show am 16. November. Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinn@oe24.at schicken.

Gmunden. "Gmunden ist schon ein kleines Angeberstädtchen. Als ich letztes Jahr hier war, dachte ich nur, dass das nicht echt sein kann und uns eine Kulisse aufgestellt wurde", sagt Gregor Meyle Er ist am 16. November im Stadttheater Gmunden zu Gast. Insgesamt gibt es für das Konzert nur 400 Tickets. Es wird quasi ein Privatkonzert. "Für uns sind solche Größen sehr schön, weil wir sehr persönlich unterwegs sind. Da kann man aus den Vollen schöpfen", freut sich Meyle auf das Gmundner Publikum. Und: Er hat die Hits des neuen Albums mit im Gepäck. Geschrieben wurde es "unter Druck im Urlaub". Meyle sperrte sich im Hotelzimmer ein, und als er fünf Songs fertig hatte, ging es für ihn an einem Samstag Mittag ins Restaurant, um mit Spaghetti Vongole und Prosecco auf sein Tun anzustoßen. Die Melodien der Songs hatte er schon am Weg nach Italien im Kopf und sie sind "sehr individuell, deshalb heißt das Album auch Individualität".

Im Gespräch mit ÖSTERREICH verrät Gregor Meyle, der vor seiner Musikerkarriere als Tontechniker arbeitete auch, dass ihn seine erste Bühnenerfahrung mit vier Jahren prägte. "Das weiß ich noch. Ich ging mit vier Jahren auf die Bühne in einem Schweizer Hotel und sang "If you happy and you know it" und blickte in strahlende Gesichter." Mit sechs Jahren bekam er seine erste Gitarre vom Opa, bei Stefan Raab durfte Meyle dann vor großem Publikum spielen. Sein Karriereweg war dann "wie ein Wellengang. Wir haben sogar einmal vor nur 14 Leuten gespielt - aber die kommen immer noch zu den Konzerten", freut sich Meyle über seine Fans.

Bei Konzerten in Österreich genießt der Musiker gerne die österreichische Küche. "Mir schmeckt alles, was mit Liebe gemacht wird." Wenn Meyle allerdings in Graz ist, schleicht er sich vom Team davon, um einen "Spaziergang zu machen", um dann beim Lieblingswirt einzukehren. "Die kennen mich schon, ich esse immer den Tafelspitz", sagt er.

Das neue Album von Gregor Meyle erscheint im Februar. Bis zur Erscheinung steht noch viel Quality Time mit der Familie an. "Ich bin etwa 200 Tage im Jahr unterwegs. Wenn ich daheim bin, gehe ich gerne Skifahren. Allerdings auf nur einem Brett", sagt Meyle, der sich erst kürzlich ein neues Snowboard gönnte, um in der neuen Skisaison durchstarten zu können.

ÖSTERREICH verlost Tickets für die sehr private Show in Gmunden. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Gregor Meyle" an ooegewinn@oe24.at schicken.