Ärger mit Ex-Frau Mausi bei Lugner-Geburtstag

Wien. Mit 91 Jahren tritt man langsam leiser. Im Falle von Baumeister Richard Lugner ist das Gegenteil der Fall. Trotz Erkältung feierte er mit zahlreichen VIPs wie Grande Dame Birgit Sarata und Star-Astrologin Gera Rogers seinen Geburtstag im Wiener Belvedere. Neben Auftritten von Gernot Kulis und musikalischen Einlagen, sorgte auch Lugners Ex Christina „Mausi“ Lugner für Unterhaltung.

Mausi moderierte - Tochter Jacqueline mit Freund Leo.

Sie führte durch den Abend. Daran hatte der Baumeister an sich nichts auszusetzen, aber: „die Mausi drängt sich immer in den Mittelpunkt“, sagt Lugner. Er habe sie gebeten, die Kameramänner wegzuschicken, um den Gästen freie Sicht zu gewähren, doch Mausi „dachte nicht daran.“ Sie sei gar mit ihm vorgefahren. „Die tut so, als wäre sie die aktuelle Frau Lugner, dabei ist sie das ja gar nicht“, beschwert sich Richard. Gibt es denn eine aktuelle Frau Lugner? „Nein, die ist schwierig zu finden.“

