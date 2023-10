Lugner sendet Update aus dem Schlafzimmer

Heute wird der umtriebige Baumeister Richard Lugner 91 Jahre alt - statt Party liegt Mörtel krank im Bett. Bald will er aber wieder fit sein, wei er in einer Videobotschaft mitteilte.

An seinem Geburtstag kann es Richard Lugner nicht krachen lassen. Nachdem er bereits seine Auftritte auf der Wiener Wiesn teilweise absagen musste, sind auch an seinem Ehrentag alle Termine abgesagt. "Ich muss bis zu meiner Geburtstagsparty am Samstag gesund sein. Darum halte ich die verordnete Bettruhe ein", so Lugner im oe24-Talk.

Lugner mit Update

Jetzt meldete sich Lugner mit einem erneuten Update aus dem Krankenbett. Den 91. Geburtstag wird er im Bett verbringen. "Meinen heutigen 91. Geburtstag verbringe ich im Bett. Am Abend kommen mich dann Jacky und Alexandra besuchen und am Samstag bei meiner Geburtstagsfeier im Belvedere hoffe ich wieder voll fit dabei zu sein".

Es bleibt zu hoffen, dass sich der Bau-Löwe bis am Samstag erholt und er seinen 91. Geburtstag gebührend feiern kann.