Lugner verbringt 91er im Bett

Heute wird der umtriebige Baumeister Richard Lugner 91 Jahre alt - statt Party liegt Mörtel krank im Bett

Auch an seinem Geburtstag kann es Richard Lugner nicht krachen lassen. Nachdem er bereits seine Auftritte auf der Wiener Wiesn teilweise absagen musste, sind auch an seinem Ehrentag alle Termine abgesagt. "Ich muss bis zu meiner Geburtstagsparty am Samstag gesund sein. Darum halte ich die verordnete Bettruhe ein", so Lugner im oe24-Talk.

Zuversichtlich und dankbar

Im Talk mit oe24 zeigt sich Lugner über sein erfülltes Leben dankbar. "Ich hätte mir nie gedacht, dass ich 91 werde. Auch das mir nach dem Krieg, wo man mit Null beginnen musste, so ein erfolgreiches Leben beschert wurde. Mit einer gut gehenden Lugner City und einem schönen Haus mit Garten", resümiert Lugner im Geburtstags-Talk.

© Privat Eröffnung Lugner City 1990 ×

Kinder zu Besuch

© TZ Österreich/Bruna

Den Tag verbringt Lugner alleine und schont sich. Nur am Abend bekommt er Besuch von Tochter Jacqueline und Sohn Alexander. Mehr Gratulanten lässt Lugner nicht in seine Nähe um Kraft zu tanken, bevor er am Samstag im Schloss Belvedere zur großen Party lädt.