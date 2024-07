Herrenloses Surfbrett löste Großeinsatz aus

Ein Tourist und ein Hotelangestellter endeckten das Brett im See und alarmierten die Einsatzkräfte.

Fünf Motorboote, vier Tauchtrupps und unzählige Einsatzkräfte der Wasserrettung und der Feuerwehr waren am Montagabend unter anderem mit Drohnen gegen 21.45 Uhr beim Tiroler Achensee in Eben-Pertisau im Einsatz. Auslöser des Großalarms war ein herrenloses Surfbrett auf dem See.

© Zoom.Tirol ×

© Zoom.Tirol ×

© Zoom.Tirol ×

Board trieb im Wasser

Ein Tourist und ein Hotelangestellter hatten das im Wasser treibende Board entdeckt und Alarm geschlagen. Doch bei der intensiven Suchaktion konnte Nichts gefunden werden. Denn es könnte sich um einen Fehlalarm gehandelt haben.

"Bis jetzt gibt es auch keine Vermisstenmeldung", sagt Lukas Fankhauser von der Wasserrettung vor Ort zu oe24. Trotzdem wäre es wichtig gewesen, die Angelegenheit ernst zu nehmen.