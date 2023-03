Hoodie-Duo räumte bei Nachtcoup Juwelier leer

Der Blitz-Einbruch dauert kürzer, als dass die Polizei rechtzeitig vor Ort sein konnte.

Tirol. Gemeldet wurde der Coup auf das Schmuckgeschäft in Kufstein um 3.27 Uhr früh in der Nacht auf Mittwoch – nur drei Minuten später waren die Cops am Tatort, doch da hatten die beiden Einbrecher die nächtliche Örtlichkeit bereits wieder verlassen – mit Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Eingangstüre zum Preziosenladen war aufgebrochen, und aus den Auslagen waren sämtliche Wertgegenstände, die man schnell an sich raffen konnte, gestohlen worden. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei den Tätern um zwei Gestalten mit schwarzen „Hoodies“ mit roter Aufschrift. Nicht nur die Besitzer Eva und Alex hoffen auf Hinweise, die auf die Spur der Täter führen.