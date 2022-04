Hündin 'Myla' aus Klettersteig befreit

Der Hund saß auf einem Felsvorsprung fest und drohte abzustürzen.

Tirol. Eine Zillertalerin war Mittwochhachmittag mit der Hündin einer Bekannten auf dem Wanderweg „Talbach“ in Zell am Ziller unterwegs, als „Myla“ gegen 16.45 Uhr plötzlich ausbüxte und auf Erkundungstour ging.

Dabei geriet der neugierige Vierbeiner unterhalb des Wanderwegs in unwegsames, steiles Gelände eines Klettersteigs und konnte schließlich weder vor noch zurück. Die Wanderin konnte den Hund soweit beruhigen, dass dieser auf einem Felsvorsprung sitzen blieb, während sie einen Notruf absetzte.

Ein Bergretter schaffte es, zu „Myla“ aufzusteigen, sie unter den Arm zu nehmen, über einen Notausstieg zu retten und sie ihrer Begleiterin unverletzt zu übergeben.