Hund starb bei Feuer-Drama in Innsbrucker Wohnung

Eine Saftmaschine und ein Wasserkocher fingen Feuer. Die Flammen konnten zwar schnell gelöscht werden, jedoch dürfte der Hund aufgrund der starken Rauchentwicklung umgekommen sein.

Im Innsbrucker Stadtteil Hötting ist es am Montag in einer Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen. Aus bisher noch unbekannter Ursache dürften eine Saftmaschine und ein Wasserkocher Feuer gefangen haben, berichtete die Polizei. Der Bewohner konnte die Flammen zwar löschen, aufgrund der starken Rauchentwicklung dürfte aber ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher Hund gestorben sein. Die Küche wurde durch den Brand stark beschädigt.