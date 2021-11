Il Volo und Alice hätten beim "Top of the Mountain Opening Konzert" gespielt

Der zu Beginn der Pandemie stark vom Coronavirus betroffene Tiroler Skiort Ischgl hat am Dienstag "aufgrund des sich zuspitzenden Pandemiegeschehens" sein traditionelles Eröffnungskonzert abgesagt. Samstag kommende Woche hätten das Pop-Trio "Il Volo" und die italienische Popsängerin "Alice" die Skisaison im Paznauntal beim "Top of the Mountain Opening Konzert" eröffnet. Man wolle nun aber "bewusst kein Risiko eingehen", hieß es von den Verantwortlichen.

Zwar habe man zur Abhaltung des Konzerts "strengste Sicherheitsrichtlinien" festgelegt, dennoch wolle man "ein etwaiges Gefahrenpotenzial von vornherein" vermeiden. Der "Fokus" beim Saisonstart solle nun stattdessen "voll und ganz" beim Skifahren liegen.

Alkoholverbot

Zudem wurde auf zahlreiche Maßnahmen verwiesen, die man für die Wintersaison angesetzt habe. So gilt auf öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot, kontrollieren sollen dies eigens dafür engagierte Sicherheitskräfte. Auf den Parkplätzen der Silvrettaseilbahn AG darf zwischen 19.30 und 7.00 Uhr nicht geparkt werden, dadurch müssen Reisebusse spätestens um 19.30 Uhr die Abreise antreten. Eine ortspolizeiliche Verordnung verbietet außerdem den Ausschank von Alkohol, eine Installation von Grillstationen oder "partyähnliche Zusammenkünfte" bei den Parkplätzen.

Einmal mehr wurde daran erinnert, dass 700.000 Euro in Sicherheits- und Hygienemaßnahmen investiert wurden. Im grenzüberschreitenden Skigebiet, das sich sowohl auf in der Schweiz als auch in Österreich befindet, gilt die 2G-Regel. In der vergangenen Wintersaison verzichtete Ischgl gar auf die Öffnung des Skigebiets, die Lifte standen während des ganzen Winters still. Stattdessen nahmen andere, kleinere Skigebiete im Tal den Betrieb auf.