Junge Tirolerin (22) tot: Wer lenkte zweites Unfallauto?

Bei einem Frontalcrash starb eine junge Frau. Wer das Unfallauto fuhr, ist noch unklar.

Tirol. Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in Haiming (Bez. Imst) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw getötet worden. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, informierte die Polizei. Die beiden Männer im zweiten Auto – 28 und 34 Jahre alt – wurden verletzt, konnten aber selbstständig aus ihrem Wagen aussteigen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr auf der Achbrücke auf der Tiroler Straße (B171). Welcher der beiden Männer das zweite Auto lenkte, war noch Gegenstand von Ermittlungen. Wegen Alkoholverdachts wurden Blutproben sichergestellt, auch wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet.