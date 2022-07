Kleinflugzeug stürzt in Tirol auf Hausdach – zwei Schwerverletzte

In Höfen (Bezirk Reutte in Tirol) stürzte am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug aus bisher ungeklärten Gründen auf ein Hausdach – zwei Personen wurden schwer verletzt.

In der Tiroler Gemeinde Höfen (Bez. Reutte) ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug auf das Dach eines Wohnhauses abgestürzt. Die beiden Flugzeuginsassen wurden dabei eingeklemmt, so die Polizei. Die beiden Personen wurden ersten Informationen zufolge schwer verletzt, weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Nach ersten Informationen handelt es ich bei den beiden Insassen der Cessna um ein deutsches Ehepaar. Das Flugzeug sei vom nahe gelegenen Flugplatz Reutte-Höfen gestartet, dabei soll es schon auf dem Rollfeld zu Problemen gekommen sein. Am Ende des Flugfelds habe das Flugzeug sehr steil abgehoben und sei dann rasch abgestürzt.