Klima-Kleber legen Innsbruck lahm

Aktivisten fordern erneut Tempo 100 auf Autobahnen. In Tirol gibt es dieses Tempolimit allerdings schon großteils.

Aktivisten der Letzten Generation haben sich heute Früh auf dem Südring bei der Amraser Straße erneut der fossilen Zerstörung i den Weg gesetzt. Mit aneinander geklebten Händen brachten sie bei Minusgraden den Verkehr zum Stillstand.

????EILT: Verkehr am Südring bei der Amraser Straße in Innsbruck steht still ????



Menschen brachten bei Minusgraden den Verkehr zum Stillstand, um die entscheidende Frage zu stellen: Hat unsere Regierung die Klimakrise wirklich im Griff?



Wo bleibt #Tempo100 auf de Autobahn? pic.twitter.com/VXRIejBOqy — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) December 12, 2022

Katharina ist dreifache Mutter, und macht sich große Sorgen um ihre Lieben: “Ich sitze hier an einem saukalten, grauen Montagmorgen auf der Straße, weil ich Angst um die Zukunft meiner Kinder habe. Die Klimakrise bedroht alle jungen Menschen auf der Welt. Wir brauchen jetzt endlich wirksame Maßnahmen, und allein mit Tempo 100 auf der Autobahn könnten wir fast eine halbe Million Tonnen CO2 einsparen. Dazu weniger Lärm und bessere Luft – ich verstehe einfach nicht, was an dieser simplen, einfachen Maßnahme so schwierig sein soll!”

Fabian studiert Ökologie. In seinen Vorlesungen erfährt er aus erster Hand, was Klimakrise für Mensch und Natur bedeutet. Er sitzt auf der Straße, weil er nicht tatenlos zusehen kann: “Ziviler Widerstand ist das letzte Mittel. Wir haben alles andere versucht, und es hat leider nicht gereicht. Die Klimakrise und ihre Auswirkungen werden immer noch verharmlost, verdrängt und ignoriert. Österreich verfehlt laufend seine Klimaziele. Haben Nehammer und Kogler überhaupt einen Plan für unser Überleben? Ich stelle mich dem Alltag in den Weg, weil wir uns leere Worte nicht mehr leisten können. Wir sind der Feueralarm auf einer brennenden Erde.”