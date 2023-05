× Klima-Kleber legen Verkehr in Innsbruck lahm

Am Dienstag haben Klima-Aktivisten der Gruppe ''Letzte Generation'' die Kranebitter Allee blockiert.

Innsbruck. Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben Dienstagfrüh einmal mehr in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck protestiert. Sie blockierten gegen 8.00 Uhr Früh laut eigenen Angaben mit einem "Sitzstreik" die Kranebitter Allee an der Kreuzung zum Fischerhäuslweg. Die Kranebitter Allee dient als wichtige Einfahrtsstraße in die Innsbrucker Innenstadt.

PROTEST IN INNSBRUCK: Sitzstreik auf der Kranebitter Allee



Menschen setzen sich in Innsbruck dem fossilen Alltag in den Weg. Warum? Weil es um unser Überleben geht.



Wo bleiben die ersten, einfachsten Sicherheitsmaßnahmen?#Klimarat #Tempo100 #LetzteGeneration pic.twitter.com/istXws0Wtw — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 23, 2023

Autofahrer wurden seitens der Exekutive ersucht, großräumig auszuweichen. Die Kranebitter Allee ist vom Kreisverkehr Technikerstraße bis zum Fischerhäuslweg nicht befahrbar, eine Umleitung erfolgt über den Stadtteil Hötting.

Die "Letzte Generation" forderte erneut ein Tempolimit von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen. Auf einem Transparent fragten sie: "Und wenn die Regierung keinen Plan hat?".