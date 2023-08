Klima-Kleber legen Verkehr in Innsbruck lahm

Aktivisten der Letzten Generation protestieren auf der Inn- und Unibrücke und dem Terminal Marktplatz u

Die Klima-Kleber machen mit autogroßen Holzkonstruktionen auf die Platzverschwendung von PKWs aufmerksam

???? GEHZEUG-PROTEST IN INNSBRUCK ????



???? Entschlossene Bürger:innen protestieren erneut in Innsbruck auf der Inn- und Unibrücke und dem Terminal Marktplatz. Sie machen mit autogroßen Holzkonstruktionen auf die Platzverschwendung von PKWs aufmerksam. #LetzteGeneration pic.twitter.com/tm7KbyNaRn — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) August 7, 2023

Linus ist 18 und Zivildiener. Er hat sich dem heutigen Protest angeschlossen: “Während die Menschen in Kärnten beinahe in den Wassermassen ertrinken und ein Drittel von Slowenien unter Wasser steht, geht hier der fossile Alltag weiter als wäre nichts. Die Reichsten nehmen mit ihren riesengroßen Luxusschlitten viel wertvollen, öffentlichen Platz weg, der eigentlich allen gehört. Das ist ungerecht! Wir brauchen endlich sozial gerechte Klimaschutzmaßnahmen, um die Klimakrise einzudämmen. Der Klimarat hat 93 vernünftige und gerechte Maßnahmen ausgearbeitet: Zum Beispiel höhere Steuern für klimaschädliche Fahrzeuge. Warum führt die Regierung so etwas Naheliegendes nicht einfach ein?”

Maria, aus Innsbruck, arbeitet im Sozialbereich und protestiert heute gegen die Verdrängung und Verharmlosung der Klimakrise: "In diesen Tagen sehen wir die Zerstörungsmacht der Klimakrise. Die Erde ist erschöpft. Überflutungen in Slowenien, Brände in Kanada, Griechenland und Deutschland. Missernten und Hungersnöte folgen. Wohin wir auch schauen, sehen wir die Folgen unseres fossilen Lebensstils. Menschen verlieren ihr Zuhause, fliehen, andere können ihren Kindern nichts mehr zu essen geben. Ich bin nicht bereit, abzustumpfen oder einfach zuzusehen. Während ich hier friedlich für das Überleben der Menschen und unserer Mitlebewesen kämpfe, werden weiter neue Öl- und Gasfelder geplant, Superreiche fliegen mit Privatjets zum Shoppen oder parken ihre SUVs mitten in der Stadt. Das ist doch Wahnsinn! Jedes Zehntel Grad Erwärmung, das wir verhindern können, rettet Leben.” Die 49-Jährige ist entsetzt, dass der Bundeskanzler trotz der Überschwemmungen und des Leides in Österreich nicht tätig wird. “Herr Bundeskanzler: Zeigen Sie Verantwortung und setzen Sie die Empfehlungen des Klimarates um! Das wäre normal für mich”, meint die Sozialarbeiterin.