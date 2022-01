× Neuer Party-Alarm bei Martin Ho in Kitz

Après-Ski ist verboten. Im ''Take Five'' von Martin Ho wird aber weiter gefeiert.

Aufreger. Kein Tag ohne neue Aufregung in Kitzbühel und mittendrin wieder Promi-Gastronom Martin Ho und sein neu eröffneter Klub Take Five. Nachdem jüngst ein an Après-Ski-Lokale erinnerndes Party-Video für Unstimmung sorgte, wurde auch am 30. Dezember wieder lautstark gefeiert. Aktuelle Fotos zeigen unzählige Party-Tiger in Feierlaune. Mit Silvester-Sprühern, Alk-Flaschen und tanzend. Immerhin wurden die Fotos vor der Sperrstunde geknipst.

© all ×

© all

Party. Ho will seinen „Party-Tempel“ noch bis zum 8. Jänner geöffnet halten. Gestern stand sogar ein „Silvester Warm-up“ am Plan. Das Motto „Ski, Eat, Party, Repeat“ ließ wieder Exzesse vermuten.