Luft 100er in Tirol bleibt fix

Tirols Landeschef Anton Mattle hält am Luft-100er fest, es gibt für ihn keine Diskussion.

Tirol. Weil Salzburg den Luft-100er ab November für Geschichte erklärt, macht das Transitforum Austria-Tirol und sein Obmann Fritz Gurgiser gegen das Vorhaben mobil. Für Tirol die das flexible Tempo-100-Limit nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft auf der Tauernautobahn (A10) aufheben will. Und das, obwohl in Salzburg und OÖ, wo die Aufhebung auch im Gespräch ist, das Tempolimit nur zeitweise gilt. In Tirol ist aufgrund der Luftbelastung der 100er auf der Autobahn dauerhaft aktiv. Franz Hörl (ÖVP) forderte auch für Tirol ein Ende des Lufthunderters. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung will an dem 100er-Tempolimit auf weiten Teilen der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) festhalten. „Der Lufthunderter steht nicht zur Diskussion“, so ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle.