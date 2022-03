Mädchen von Zug überrollt: 17-Jährige schwer verletzt

Das Mädchen versuchte in den anfahrenden Zug zu steigen und fiel auf die Gleise.

Innsbruck. Sonntagfrüh wurde eine 17-Jährige von einem Zug am Westbahnhof in Innsbruck überrollt, wie "orf.at" berichtet. Das Mädchen versuchte um 6.30 Uhr in einen anfahrenden Zug Telfs-Pfaffemhofen zu steigen, klopfte gegen die Wagentüre und versuchte, diese noch zu öffnen. Dabei stürzte sie und fiel zwischen Bahnsteig und Trittbrett unter den Waggon auf die Gleise.

Der Zug überrollte den Fuß und die Hand des Mädchens, das von einer Reinigungskraft zurück auf den Bahnsteig gezogen werden konnte, wodurch laut Polizei ein gänzliches Überrollen verhindert werden konnte.

Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in den Schockraum in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck gebracht.