Stieg über Balkontüre ein und raubte Handy - 31-Jährigem gelang die Flucht.

Ein 31-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz über eine unversperrte Balkontüre in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingestiegen sein, diese zu Boden gedrückt und ihr das Handy aus der Hosentasche geraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, gelang dem Syrer die Flucht. Eine Fahndung sei bis dato negativ verlaufen.